Noëlle Maritz verlängert bei den Arsenal-Frauen

Die Schweizer Nationalspielerin Noëlle Maritz verlängert ihren Vertrag bei den Frauen des FC Arsenal.

Die 26-jährige Aussenverteidigerin stiess 2020 vom VfL Wolfsburg zu den Gunners und hat sich auf der rechten Abwehrseite als Fixstarterin im Team etabliert. Auch der neue Trainer Jonas Eidevall setzt voll auf sie. Bisher kommt Maritz auf 49 Einsätze für Arsenal. Weitere werden dazukommen. Zur Vertragslänge macht der Klub keine Angaben.

“Ich bin wirklich glücklich – es ist toll”, wird Maritz auf der Webseite des Klubs zitiert. “Ich denke wir haben eine wirklich gute Gruppe von Girls und der Staff ist wirklich gut. Jeder hier hat grosse Ambitionen, um das nächste Level zu erreichen und der Klub pusht uns. Hoffentlich können wir in Zukunft einen grossen Schritt in die richtig Richtung machen.”

Arsenal hat einen Titel in dieser Saison nur knapp verpasst. In der Ligatabelle lag das Team zum Saisonende nur einen Punkt hinter den Meisterinnen von Chelsea. Auch im FA Cup scheiterten die Gunners im Halbfinale an den Stadtrivalinnen von Chelsea.

Good news, Gooners…@NoelleMaritz has signed a new contract! ✍️ — Arsenal Women (@ArsenalWFC) May 11, 2022

psc 12 Mai, 2022 15:10