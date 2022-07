Türe für Leipzig-Rückkehr geht auf: Chelsea bietet Timo Werner im Tausch

Abwehrspieler Nordi Mukiele ist ein Transferziel des FC Chelsea. Die Blues bereiten nun einen spektakulären Tausch vor. Bestandteil sein soll auch Timo Werner.

Nach Angaben von “fussballtransfers.com” wären die Londoner bereit, den deutschen Nationalspieler in einen Deal einzubauen. Angeblich würde der 26-Jährige gerne zu seinem Ex-Klub zurückkehren, nachdem er bei Chelsea bislang nicht wirklich Fuss fassen konnte und nun auf der Ersatzbank zu versauern droht. Ein Szenario, das Timo Werner vor der WM in Katar unbedingt verhindern möchte. Mukiele seinerseits ist noch bis 2023 an die Roten Bullen gebunden. Zuletzt deutete alles auf einen Wechsel zu Paris St. Germain hin. Noch ist dieser Transfer aber nicht in trockenen Tüchern. Chelsea versucht offenbar dazwischenzufunken.

psc 25 Juli, 2022 09:56