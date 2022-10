So viel müsste Milan für Armando Broja zahlen

Der AC Mailand soll konkretes Interesse an Armando Broja bekunden. Nun scheint klar, wie tief der Klub aus der Serie A ins Portemonnaie greifen müsste.

Armando Broja wird offenbar keinesfalls ein Schnäppchen. Nach Informationen des italienischen Portals «Calciomercato.com» müssten Interessenten für den Stürmer des FC Chelsea rund 35 Millionen Euro zahlen. Das rührt unter anderem mit der vor Kurzem langfristig angelegten Vertragsverlängerung bis 2028.

Der AC Mailand will Broja angeblich verpflichten und soll angesichts dieses Vorhabens bereits mit den Westlondoner Verantwortlichen sowie der Entourage des 21-Jährigen Kontakt aufgenommen haben. Der 16-fache albanische Nationalspieler kam in dieser Saison immerhin schon zu acht Einsätzen in der Premier League, in denen er ein Tor erzielte.

Da Zlatan Ibrahimovic (41) und Olivier Giroud (36) nicht jünger werden, gräbt Milan den Markt nach einem neuen Stürmer um. Broja scheint hierfür eine ernsthafte Alternative zu sein.

aoe 22 Oktober, 2022 10:50