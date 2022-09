Ex-GC-Goalie Eldin Jakupovic unterschreibt wieder in der Premier League

Der frühere GC-Keeper Eldin Jakupovic findet in der Premier League eine neue Anstellung.

Nachdem der 37-jährige Routinier zuletzt während fünf Jahren für Leicester City auflief, aber im Sommer keinen neuen Vertrag mehr bekam, unterschreibt er jetzt aufgrund der Verletzungen von Jordan Pickford und Andy Lonergan einen kurzfristigen Vertrag bei Everton. Jakupovic kann auf der Insel aufgrund seines Status als Free Agent auch ausserhalb der Transferperiode unterschreiben. In seiner langen Karriere lief er bisher in 28 Premier League-Spielen auf. In der Super League kam er zu insgesamt 92 Einsätzen. 2009 verliess der bosnisch-schweizerische Doppelbürger die Schweizer Topliga aber und kehrte seither nicht mehr zurück.

We have signed goalkeeper Eldin Jakupovic on a short-term contract following recent injuries to Jordan Pickford and Andy Lonergan.#EFC 🔵 — Everton (@Everton) September 13, 2022

