Everton sichert sich für 29 Millionen Mittelfeldstratege Hayden Hackney

Everton sichert sich den 23-jährigen englischen Mittelfeldspieler Hayden Hackney.

Der Spielmacher steht noch bei seinem Klub FC Middlesbrough in der englischen Championship unter Vertrag. Dort hat er in der letzten Saison 41 Partien bestritten. Dabei gelangen ihm sechs Tore und acht Assists.

Nun tritt Hackney laut «Telegraph» den Weg in die Premier League an. Beinahe wäre ihm dies mit Middlesbrough geglückt. Das Team scheiterte im Aufstiegsrennen erst im Playoff-Final. Die Toffees hatten zuvor mehrere Angebote für den Mittelfeldakteur eingereicht – nun scheint eine der Offerten vom Tisch zu sein und akzeptiert worden zu sein.