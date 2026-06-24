SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Everton fordert bis zu 40 Millionen Euro

Bundesliga-Duo jagt Thierno Barry

Autor: | Publiziert: 24 Juni, 2026 21:31
Bundesliga-Duo jagt Thierno Barry

Die Zukunft von Thierno Barry könnte bereits nach einer Saison bei Everton wieder zum Thema werden. Der französische Stürmer wird aktuell mit einer Rückkehr auf das europäische Festland in Verbindung gebracht.

Laut aktuellen Berichten befinden sich sowohl TSG Hoffenheim als auch RB Leipzig in Gesprächen über eine mögliche Verpflichtung des 23-Jährigen. Vor allem Leipzig soll Barry bereits seit längerer Zeit beobachten und könnte nun konkret werden.

Everton zeigt sich grundsätzlich gesprächsbereit, möchte jedoch mindestens die eigene Investition zurückerhalten. Die Toffees verpflichteten Barry erst im Sommer 2025 von Villarreal für eine Ablöse von rund 30 bis 35 Millionen Euro. Entsprechend liegt die aktuelle Preisvorstellung Berichten zufolge zwischen 35 und 40 Millionen Euro. Hinzu kommt, dass Barry offenbar nicht bereit ist, bei seinem Gehalt Abstriche zu machen.

Sportlich verlief seine Premier-League-Premierensaison solide. In 38 Einsätzen erzielte der französische U21-Nationalspieler acht Tore. Mit seinem Tempo, seiner Physis und seinem Entwicklungspotenzial passt er grundsätzlich gut in die Anforderungsprofile von Hoffenheim und Leipzig. Ob einer der Bundesligisten bereit ist, die finanziellen Forderungen Evertons zu erfüllen, dürfte nun die entscheidende Frage der kommenden Wochen werden.

Mehr Dazu
Dahmen im Blickfeld

RB Leipzig hat den Gulacsi-Nachfolger wohl gefunden
Ein Verein ist dran

Xabi Alonso könnte überraschendes Comeback in der Bundesliga geben
Unzufrieden

RB Leipzig könnte Nationalspieler ablösefrei verlieren
Unterschrift erfolgt

Ex-YB-Coach David Wagner hat in Leipzig einen neuen Job
Ligaintern

Ex-Basel-Profi Wouter Burger steht vor Wechsel in der Bundesliga
Mehr entdecken
Everton fordert bis zu 40 Millionen Euro

Bundesliga-Duo jagt Thierno Barry

24.06.2026 - 21:31
Leipzig-Star gilt als teure Option

Fiorentina prüft Bakayoko-Transfer

24.06.2026 - 09:19
Grosse Konkurrenz aus der England

RB Leipzig beobachtet WM-Teilnehmer Oulai

23.06.2026 - 15:08
Vertrag bis 2028

RB Leipzig präsentiert Martín Demichelis als neuen Cheftrainer

22.06.2026 - 18:39
Wechsel so gut wie sicher

PSG und Liverpool liefern sich offenbar Duell um Yan Diomande

21.06.2026 - 11:26
Gelingt der Durchbruch?

Liverpool soll zweites Angebot für Yan Diomande abgegeben haben

20.06.2026 - 12:02
Demichelis übernimmt

RB Leipzig wirft Ole Werner tatsächlich raus – Nachfolger steht fest

12.06.2026 - 16:03
Neuer Übungsleiter

Red Bull Salzburg steht vor Verpflichtung von Rangers-Trainer Danny Röhl

11.06.2026 - 13:07
Neuer Klub steht fest

Das Tauziehen um Kennet Eichhorn ist entschieden

10.06.2026 - 13:29
Wird Platz geschaffen?

Fisnik Asllani könnte beim BVB einen Starstürmer verdrängen

8.06.2026 - 17:46