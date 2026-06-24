Bundesliga-Duo jagt Thierno Barry

Die Zukunft von Thierno Barry könnte bereits nach einer Saison bei Everton wieder zum Thema werden. Der französische Stürmer wird aktuell mit einer Rückkehr auf das europäische Festland in Verbindung gebracht.

Laut aktuellen Berichten befinden sich sowohl TSG Hoffenheim als auch RB Leipzig in Gesprächen über eine mögliche Verpflichtung des 23-Jährigen. Vor allem Leipzig soll Barry bereits seit längerer Zeit beobachten und könnte nun konkret werden.

Everton zeigt sich grundsätzlich gesprächsbereit, möchte jedoch mindestens die eigene Investition zurückerhalten. Die Toffees verpflichteten Barry erst im Sommer 2025 von Villarreal für eine Ablöse von rund 30 bis 35 Millionen Euro. Entsprechend liegt die aktuelle Preisvorstellung Berichten zufolge zwischen 35 und 40 Millionen Euro. Hinzu kommt, dass Barry offenbar nicht bereit ist, bei seinem Gehalt Abstriche zu machen.

Sportlich verlief seine Premier-League-Premierensaison solide. In 38 Einsätzen erzielte der französische U21-Nationalspieler acht Tore. Mit seinem Tempo, seiner Physis und seinem Entwicklungspotenzial passt er grundsätzlich gut in die Anforderungsprofile von Hoffenheim und Leipzig. Ob einer der Bundesligisten bereit ist, die finanziellen Forderungen Evertons zu erfüllen, dürfte nun die entscheidende Frage der kommenden Wochen werden.