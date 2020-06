Liam Coyle schwört dem FC Liverpool die Treue. Wie der designierte Englische Meister auf seinen Kanälen bekanntgibt, wird der Vertrag des 20 Jahre alten Fussballers verlängert. Über die Dauer des neuen Arbeitskontrakts machen die Reds dagegen keine Angaben.

Coyle verbringt schon sein halbes Leben im Nachwuchsleistungszentrum des LFC. Seit seinem 10. Lebensjahr wird er an der Anfield Road ausgebildet. Meist kommt Coyle auf der Sechserposition zum Einsatz. Inzwischen spielt er für Liverpools U23 in der Premier League 2.

Liam Coyle has signed a new contract with the Reds 🙌🔴

