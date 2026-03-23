Liverpool hat den Nachfolger von Arne Slot parat

Nach der Niederlage gegen Brighton & Hove Albion wackelt der Stuhl von Liverpools Trainer Arne Slot wieder gehörig. Der designierte Nachfolger könnte früher übernehmen als dem Niederländer lieb ist.

Auf der Insel wird einmal mehr intensiv über einen bevorstehenden Trainerwechsel bei den Reds spekuliert. Die Länderspielpause würde sich dafür sogar anbieten. Medienberichten zufolge stünde Xabi Alonso bereit, falls die Klubverantwortlichen die Reissleine ziehen.

Der Ex-Profi, der von 2004 bis 2009 als Spieler an der Anfield Road auflief, könnte der nächste Trainer des Traditionsklubs sein. Bekanntlich hat Alonso seinen Trainerposten bei Real Madrid zu Beginn dieses Jahres nach gerade einmal sechs Monaten bei Real Madrid geräumt. Liverpool soll für ihn aber ein besseres Match sein, da er seine Ideen dort besser einbringen könnte und wohl weniger Widerstände innerhalb des Klubs überwinden müsste als dies bei Real der Fall war.

Angeblich gab es zwischen Liverpool und Alonso über Vermittler sogar schon einen ziemlich intensiven Austausch. Der 44-Jährige könnte sofort übernehmen.

Arne Slot steht seinerseits noch bis 2027 unter Vertrag. In der Premier League belegt er mit seinem Team aktuell nur den fünften Tabellenplatz. Aus den letzten drei Ligaspielen resultierte nur ein mickriges Pünktchen.