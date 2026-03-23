SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Übernimmt der Wunschkandidat?

Liverpool hat den Nachfolger von Arne Slot parat

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 März, 2026 14:02
Liverpool hat den Nachfolger von Arne Slot parat

Nach der Niederlage gegen Brighton & Hove Albion wackelt der Stuhl von Liverpools Trainer Arne Slot wieder gehörig. Der designierte Nachfolger könnte früher übernehmen als dem Niederländer lieb ist.

Auf der Insel wird einmal mehr intensiv über einen bevorstehenden Trainerwechsel bei den Reds spekuliert. Die Länderspielpause würde sich dafür sogar anbieten. Medienberichten zufolge stünde Xabi Alonso bereit, falls die Klubverantwortlichen die Reissleine ziehen.

Der Ex-Profi, der von 2004 bis 2009 als Spieler an der Anfield Road auflief, könnte der nächste Trainer des Traditionsklubs sein. Bekanntlich hat Alonso seinen Trainerposten bei Real Madrid zu Beginn dieses Jahres nach gerade einmal sechs Monaten bei Real Madrid geräumt. Liverpool soll für ihn aber ein besseres Match sein, da er seine Ideen dort besser einbringen könnte und wohl weniger Widerstände innerhalb des Klubs überwinden müsste als dies bei Real der Fall war.

Angeblich gab es zwischen Liverpool und Alonso über Vermittler sogar schon einen ziemlich intensiven Austausch. Der 44-Jährige könnte sofort übernehmen.

Arne Slot steht seinerseits noch bis 2027 unter Vertrag. In der Premier League belegt er mit seinem Team aktuell nur den fünften Tabellenplatz. Aus den letzten drei Ligaspielen resultierte nur ein mickriges Pünktchen.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Mehr entdecken
Übernimmt der Wunschkandidat?

Liverpool hat den Nachfolger von Arne Slot parat

23.03.2026 - 14:02
Nicht fit genug

Federico Chiesa verpasst die WM-Playoffs mit Italien jetzt doch

23.03.2026 - 12:40
Verletzt lange raus

Liverpool vermeldet Erfreuliches zu Alexander Isak

21.03.2026 - 15:28
Sagt Ja

Federico Chiesa kehrt für WM-Playoffs in die Squadra Azzurra zurück

20.03.2026 - 13:24
Ablösefreier Transfer?

Real Madrid bei Ibrahima Konaté wieder im Rennen

14.03.2026 - 11:13
Darf gehen

Real Madrid setzt Camavinga auf den Transfermarkt und nennt Mindestpreis

13.03.2026 - 10:43
Rührend

Tränen-Video: Galatasaray-Choreo bringt Victor Osimhen zum Weinen

10.03.2026 - 19:17
Ausfall

Liverpool muss gegen Galatasaray auf Stammgoalie Alisson verzichten

9.03.2026 - 15:29
Real klopft an

Alexis Mac Allister könnte Liverpool schon im Sommer verlassen

8.03.2026 - 18:53
Unklare Zukunft

Celtic hofft auf Robertson-Rückkehr – Liverpool prüft Alternativen

8.03.2026 - 15:13