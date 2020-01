Xherdan Shaqiri schon wieder an der Wade verletzt

Xherdan Shaqiri fehlte am Wochenende beim 2:0-Heimsieg gegen Manchester United einmal mehr verletzt. Immerhin gibt er bereits Entwarnung.

Einmal mehr war es die Wade, die dem Schweizer Nationalspieler einen Strich durch die Rechnung machte. Die Verletzung zog sich Shaqiri im Training zu. Immerhin: Bereits in dieser Woche will er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. “Die Verletzung ist nur geringfügig, ich hatte ein kleines Problem beim Training. Also hoffe ich, dass ich später in dieser Woche zurück bin. Mal sehen, ich kann es jetzt nicht sagen, aber es wird gut sein, wenns klappt”, sagte der 28-Jährige am Montag.

Trotz wiederkehrender Rückschläge bleibt Shaqiri positiv: “Ich bleibe positiv und versuche immer noch, die Gelegenheit zu bekommen, mein Bestes zu geben und dem Team zu helfen.”

