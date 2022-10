Manuel Akanji: «Läuft wirklich gut für mich»

Manuel Akanji ist dabei, nach seinen ersten Einsätzen für Manchester City ein Fazit zu ziehen. Und das fällt durchweg positiv aus.

Der überraschende Last-Minute-Wechsel verblüffte selbst Manuel Akanji. Vor etwas mehr als einem Monat bei Manchester City angekommen, fühlt sich der Schweizer Nationalspieler inzwischen rundum wohl in seiner neuen Arbeitsumgebung.

Auch sportlich hat sich Akanji in den Vordergrund gedrängt. Die letzten vier seiner Pflichtspiele, zwei in der Premier League, zwei in der Champions League, absolvierte er jeweils über die vollen 90 Minuten. Akanjis erstes Resümee fällt entsprechend positiv aus.

«Ich denke, dass es in den ersten vier Spielen, die ich gespielt habe, wirklich gut für mich gelaufen ist. Ich versuche, das jeden Tag im Training zu machen, und das macht es mir im Spiel leichter», sagte Akanji gegenüber dem vereinseigenen Kanal.

Ein Jahr vor Vertragsende war der 27-Jährige für 17,5 Millionen Euro von Borussia Dortmund in den himmelblauen Bezirk Manchesters gewechselt. Doch warum hat sich der englische Meister überhaupt um ihn bemüht?

Akanji denkt, dass es die Art und Weise ist, wie er seinem Beruf nachgeht: «Sie wussten, dass ich in dieses System passe, aber meine Mannschaftskameraden haben es mir auf dem Platz leicht gemacht und mir viele Lösungen angeboten. Der Trainer und der Betreuerstab haben mir vor dem Spiel gesagt, was sie von mir erwarten, und ich versuche, mich daran zu halten.»

aoe 8 Oktober, 2022 16:52