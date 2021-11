7 Kandidaten für den ManUtd-Trainerposten – ein Favorit kristallisiert sich heraus

Nach der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer hat bei Manchester United der bisherige Assistenztrainer und Ex-Profi Michael Carrick das Zepter übernommen. Bis Saisonende soll dieser weitermachen, danach könnte er abgelöst werden. Aktuell werden sieben namhafte Kandidaten genannt, wobei sich einer als Favorit herauskristallisiert.

Englischen Medienberichten zufolge ist Mauricio Pochettino der heisseste Anwärter für die Übernahme des Trainerpostens bei den Red Devils. Der 49-jährige Argentinier hat zu Beginn dieses Jahres bei PSG angeheuert und steht da eigentlich noch bis Juni 2023 unter Vertrag. Allerdings gab es in den vergangenen Monaten in Paris schon einige Misstöne. Eine Rückkehr in die Premier League, wo er jahrelang Tottenham coachte, ist nicht ausgeschlossen.

Der PSG-Trainer ist bei den Red Devils indes nicht der einzige Kandidat. Auch Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) und Brendan Rodgers (Leicester) gelten als Anwärter, genauso wie Julen Lopetegui (FC Villarreal). Aussenseiterchancen werden auch Laurent Blanc (Al-Rayyan SC), Ralf Rangnick (Lok Moskau) und Ruben Amorim (Sporting) eingeräumt.

Kein Kandidat, da er offenbar kein Interesse am Job hat, ist derzeit Zinédine Zidane. Dieser könnte vielmehr in Paris übernehmen, falls Pochettino geht.

psc 22 November, 2021 09:45