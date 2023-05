Erik ten Hag glaubt an Vertragsverlängerung mit Marcus Rashford

Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag ist optimistisch, dass er langfristig auf Eigengewächs und Identifikationsfigur Marcus Rashford setzen kann.

Der 25-Jährige ist vorerst nur noch bis 2024 an seinen Stammklub gebunden. ManUtd möchte den Kontrakt mit dem Torjäger aber verlängern. "Ich habe ein gutes Gefühl, dass Marcus hier bei Manchester United bleiben wird", sagt ten Hag nach dem 4:1-Sieg gegen Chelsea am Donnerstagabend, der dem Verein die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison sichert.

PSG hat im vergangenen Jahr eine Transferoffensive für den Angreifer gestartet, wurde allerdings direkt abgeblockt. Rashford fühlt sich in Manchester wohl und könnte im Sommer tatsächlich einen neuen Kontrakt unterzeichnen.

psc 26 Mai, 2023 10:04