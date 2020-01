ManUnited erhöht Fernandes-Offerte

Seit geraumer Zeit halten sich Spekulationen um den Wechsel von Bruno Fernandes zu Manchester United. Inzwischen soll der englische Rekordmeister noch mal nachgebessert haben.

Manchester United hat sein Angebot für Bruno Fernandes (25) offenbar erhöht. Die portugiesische Zeitung “Record” beziffert die neue Offerte mit einem Wert über 55 Millionen Euro. Dass Fernandes’ Klub Sporting Lissabon zustimmt, ist unwahrscheinlich.

Sporting will so viel wie möglich für seinen absoluten Superstar abgreifen, mindestens wohl 80 Millionen Euro. Fernandes darf die Lissaboner für eine festgeschriebene Ablöse von 100 Millionen Euro verlassen. Dies wurde bei der Unterschrift seines neuen Vertrags (läuft bis 2023) im November beschlossen.

Wie “O Jogo” in dieser Sache berichtet, will ManUnited zur oben genannter Ablöse 15 Millionen Euro an mögliche Bonuszahlungen anbieten. Fernandes ist weiterhin nicht zu stoppen und kommt auf 29 Torbeteiligungen in 27 Spielen.

Die englische “Sun” schreibt derweil, dass United weiterhin zuversichtlich sei, den Deal noch vor Ablauf der Transferfrist am kommenden Freitag unter Dach und Fach zu bringen.

aoe 26 Januar, 2020 13:29