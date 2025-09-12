ManUtd-Coach Amorim bestimmt Goalie für das Derby bei City

Manchester United tritt am Sonntag zum Derby bei City an. Zwei Tage davor verkündet Ruben Amorim wer bei den Red Devils zwischen den Pfosten stehen wird.

Manche erwarteten, dass der belgische Neuzugang Senne Lammens direkt zum Zug kommt. Dem ist aber nicht so. Vorerst vertraut Amorim im Derby weiterhin auf den Türken Altay Bayındır, der bereits in den ersten drei Ligaspielen in dieser Saison zum Zug kam. Dies bestätigt der ManUtd-Coach auf einer Pressekonferenz.

Wann Lammens zu seinem Debüt bei seinem neuen Klub kommt, ist noch unklar. Auch die Hierarchie ist noch nicht definiert. Seit Donnerstag zählt André Onana nicht mehr zum Goalie-Team der Red Devils. Der Kameruner wechselte zu Trabzonspor, wobei er vorerst nur ausgeliehen ist und sein Vertrag in Manchester noch bis 2028 weiterläuft.

psc 12 September, 2025 16:35