ManUtd trifft wichtige Entscheidung, die Mainoo vor den Kopf stösst

Die Verletzung von Bruno Fernandes hat gravierende Auswirkungen auf die Transferpläne von Mittelfeldkollege Kobbie Mainoo.

Dieser wollte Manchester United im Januar eigentlich verlassen. Vorerst ist diese Option laut «Sky» aber verbaut. Die ManUtd-Verantwortlichen und Trainer Ruben Amorim sollen demnach entschieden haben, dass Mainoo keine Transferfreigabe erhält solange Kapitän Fernandes nicht zur Verfügung steht. Amorim sieht Mainoo nämlich als 1:1-Ersatz für den Portugiesen. Der Grund, dass der junge Engländer selten bis nie gespielt hat in dieser Saison ist die Tatsache, dass Fernandes bislang die Nase vorne hat.

Der Spielmacher hat sich bei der 1:2-Niederlage bei Aston Villa am Sonntag am Oberschenkel verletzt. Wie gravierend, ist noch nicht klar. Amorim hat aber schon durchblicken lassen, dass es sich um eine eher gravierende Blessur mit längerer Absenz handeln könnte.

Für Mainoo gäbe es definitiv einen Markt. Vor allem Napoli soll sich bereits intensiv um ihn bemüht haben. Diese könnten nun aber vergeblich gewesen sein.