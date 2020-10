ManUtd gibt bei Last Minute-Transferkandidaten auf

Manchester United wird auf dem Transfermarkt in den nächsten Tagen wohl definitiv nicht mehr aktiv: Die Personalie Ismaïla Sarr wird nicht mehr länger verfolgt.

Der 22-jährige Senegalese könnte nach dem Abstieg mit dem FC Watford noch bis am kommenden Montag zu einem Premier League-Klub wechseln, eine spezielle Regelung lässt solche Transfers zu. ManUtd wollte Ismaïla Sarr zunächst ausleihen. Die Hornets würden den bis 2024 gebundenen Angreifer aber wohl nur auf permanenter Basis abgeben. Laut “Goal” ist ein Transfer des Rechtsaussen ins Old Trafford noch in den kommenden Tagen inzwischen unwahrscheinlich bis ausgeschlossen.

ManUtd macht mit den vorhandenen Angreifern weiter. Am Deadline Day unterschrieb unter anderem noch Edinson Cavani.

psc 8 Oktober, 2020 10:40