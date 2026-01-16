ManUtd könnte den Maguire-Nachfolger gefunden haben

Abwehrspieler Harry Maguire steht bei Manchester United nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Danach könnten sich die Wege trennen. Mit dem Brasilianer Murillo wurde bereits ein potentieller Nachfolger identifiziert.

Der 23-jährige Nationalspieler läuft aktuell für Nottingham Forest auf. Im Sommer könnte er zu einem namhafteren Verein wechseln. Manchester United ist laut «Daily Mail» voll im Rennen. Der Innenverteidiger läuft seit August 2023 in der Premier League auf und steht in Nottingham noch bis 2029 unter Vertrag. Auch andere Vereine haben ihn längst auf dem Schirm.

Insbesondere die Tatsache, dass er Linksfuss ist, macht ihn für Topklubs aus Europa sehr interessant. Für die Seleçao lief er erst in einem Spiel auf, die Chancen für eine WM-Teilnahme im Sommer sind aber absolut intakt. Wie es danach klubtechnisch für ihn weitergeht, ist offen.