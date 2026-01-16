SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Spielt bereits auf der Insel

ManUtd könnte den Maguire-Nachfolger gefunden haben

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 16:02
ManUtd könnte den Maguire-Nachfolger gefunden haben

Abwehrspieler Harry Maguire steht bei Manchester United nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Danach könnten sich die Wege trennen. Mit dem Brasilianer Murillo wurde bereits ein potentieller Nachfolger identifiziert.

Der 23-jährige Nationalspieler läuft aktuell für Nottingham Forest auf. Im Sommer könnte er zu einem namhafteren Verein wechseln. Manchester United ist laut «Daily Mail» voll im Rennen. Der Innenverteidiger läuft seit August 2023 in der Premier League auf und steht in Nottingham noch bis 2029 unter Vertrag. Auch andere Vereine haben ihn längst auf dem Schirm.

Insbesondere die Tatsache, dass er Linksfuss ist, macht ihn für Topklubs aus Europa sehr interessant. Für die Seleçao lief er erst in einem Spiel auf, die Chancen für eine WM-Teilnahme im Sommer sind aber absolut intakt. Wie es danach klubtechnisch für ihn weitergeht, ist offen.

Mehr Dazu
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Deutliche Worte

Eriksen kritisiert Ex-Trainer Amorim für öffentlichen Umgang
200 Millionen Euro

Man United plant Mega-Angebot für Bellingham
Technischer Direktor

Erik ten Hag hört als Trainer vorerst auf und übernimmt neue Aufgabe
Mehr entdecken
Winteranfragen

Verlässt Harry Maguire Manchester United im Januar?

17.01.2026 - 17:27
Schwieriges Szenario

ManUtd-Profi Casemiro müsste Husarenstück schaffen, damit Klausel aktiviert wird

16.01.2026 - 17:07
Spielt bereits auf der Insel

ManUtd könnte den Maguire-Nachfolger gefunden haben

16.01.2026 - 16:02
Trainer wechselt im Sommer

Oliver Glasner bestätigt Palace-Abgang – Weg zu ManUtd wäre frei

16.01.2026 - 15:11
Kein Abgang geplant

Bruno Fernandes bekennt sich ein weiteres Mal zu ManUtd

15.01.2026 - 10:22
Southgate wird es nicht

Ein grosser Name ist für den Trainerposten bei ManUtd ab Sommer raus

14.01.2026 - 17:16
Verstärkung gesucht

Juventus hat zwei Aussenverteidiger mit Bayern-Bezug auf dem Schirm

14.01.2026 - 13:13
Vorerst bis Saisonende

Perfekt: Michael Carrick ist neuer ManUtd-Coach

13.01.2026 - 20:25
Neuer Trainer

Würfel bei ManUtd gefallen: Michael Carrick macht es

12.01.2026 - 17:51
Carrick in der Pole Position

ManUtd verkündet Trainer-Entscheidung in Kürze – neuer Favorit

12.01.2026 - 11:50