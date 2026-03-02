ManUtd zahlt 200 Millionen für den Casemiro-Nachfolger

Manchester United muss im Sommer den Abgang von Mittelfeldspieler Casemiro kompensieren. Für den Nachfolger sind die Red Devils bereit, tief in die Tasche zu greifen.

Ablöse und Salär des neuen Spielmachers können bis zu 200 Mio. Euro kosten, wie die «AS» berichtet. ManUtd hat auch schon eine Liste von Kandidaten für die Casemiro-Nachfolge erstellt. Wunschkandidat ist Elliot Anderson (23) von Nottingham Forest. Auch die Namen Bruno Guimarães (28), Sandro Tonali (25, beide Newcastle United), Adam Wharton (22, Crystal Palace) und João Gomes (25, Wolverhampton) werden gehandelt.

Alle diese Profis stehen bei ihren aktuellen Vereinen noch längerfristig unter Vertrag und sind deshalb teuer.