SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Mehrere Kandidaten

ManUtd zahlt 200 Millionen für den Casemiro-Nachfolger

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 März, 2026 12:40
ManUtd zahlt 200 Millionen für den Casemiro-Nachfolger

Manchester United muss im Sommer den Abgang von Mittelfeldspieler Casemiro kompensieren. Für den Nachfolger sind die Red Devils bereit, tief in die Tasche zu greifen.

Ablöse und Salär des neuen Spielmachers können bis zu 200 Mio. Euro kosten, wie die «AS» berichtet. ManUtd hat auch schon eine Liste von Kandidaten für die Casemiro-Nachfolge erstellt. Wunschkandidat ist Elliot Anderson (23) von Nottingham Forest. Auch die Namen Bruno Guimarães (28), Sandro Tonali (25, beide Newcastle United), Adam Wharton (22, Crystal Palace) und João Gomes (25, Wolverhampton) werden gehandelt.

Alle diese Profis stehen bei ihren aktuellen Vereinen noch längerfristig unter Vertrag und sind deshalb teuer.

Mehr Dazu
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Deutliche Worte

Eriksen kritisiert Ex-Trainer Amorim für öffentlichen Umgang
200 Millionen Euro

Man United plant Mega-Angebot für Bellingham
Technischer Direktor

Erik ten Hag hört als Trainer vorerst auf und übernimmt neue Aufgabe
Mehr entdecken
Angebote gefragt

ManUtd will Mason Mount im Sommer loswerden

2.03.2026 - 15:22
Mehrere Kandidaten

ManUtd zahlt 200 Millionen für den Casemiro-Nachfolger

2.03.2026 - 12:40
Auch Bayern dran

Mega-Angebot für Valverde? Premier-League-Klubs zeigen Interesse

1.03.2026 - 10:35
Shootingstar

Premier-League-Klubs jagen VfB-Spieler Chema Andrés

1.03.2026 - 08:32
Thema Premier League

Unerwartetes Gerücht um DFB-Coach Julian Nagelsmann

28.02.2026 - 16:16
Michael Carrick äussert sich

Manchester United gibt Update zur Zukunft von Harry Maguire

28.02.2026 - 11:20
Die wichtigsten Details

Barça-Wechsel von Marcus Rashford kurz vor Abschluss

28.02.2026 - 10:30
In der Offensive

Englischer Klub gibt formelles Angebot für Said El Mala ab

27.02.2026 - 15:43
Voll im Fokus

ManUtd könnte für Nottingham-Profi den Transferrekord brechen

27.02.2026 - 13:12
Kein Thema

Die Bayern sind an Nationalspieler Malick Thiaw nicht interessiert

27.02.2026 - 11:06