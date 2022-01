ManUtd verweigert Jesse Lingard die Freigabe für einen Wechsel

Jesse Lingard wollte Manchester United noch am Deadline Day verlassen. Mit Newcastle und West Ham gab es auch zwei konkrete Interessenten. Ein Transfer ist aber gescheitert.

Wie englische Medien am Montagabend bestätigen, haben die Red Devils dem 29-jährigen Angreifer keine Freigabe für einen Wechsel erteilt. Trainer Ralf Rangnick, der sich am Morgen noch mit Lingard unterhalten und dessen Wechselwunsch aus erster Hand erfahren hatte, will bis Saisonende auf den englischen Nationalspieler zählen können.

Newcastle United und West Ham, die sich um die Dienste des Stürmers bemüht hatten, gehen leer aus.

psc 31 Januar, 2022 19:31