Solskjaer: “Liegt an uns, Pogba zu halten”

Die Zukunft von Mittelfeldstar Paul Pogba ist bei Manchester United unklar. United-Coach Ole Gunnar Solskjaer macht deutlich, dass es die Red Devils selbst in der Hand haben.

Als Paul Pogbas Berater Mino Raiola vor wenigen Wochen öffentlich mitteilte, dass es für seinen Klienten bei Manchester United vorbei sei, wurden die Gerüchte um einen Abgang neu entfacht. Im Winter scheint es allerdings keinen Abgang des Franzosen zu geben. Dafür sein kein Markt im Januar.

Sein Trainer Ole Gunnar Solskjaer sagte derweil gegenüber “ESPN”: “Paul ist schon eine Weile hier, und natürlich will er mehr Trophäen gewinnen. Er liebt den Fußball und er ist ehrgeizig. Er will Erfolg haben wie die meisten anderen im Kader.” Der Norweger meinte weiter: “Bei Manchester United gibt es immer den Anspruch, Trophäen zu gewinnen. Je mehr Titel man gewinnt, desto mehr Spieler wollen für uns spielen. Es liegt an uns, Trophäen zu gewinnen und dann werden wir sehen, wer in Zukunft Teil des Teams sein wird.” Scheint, als würde Pogba, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, doch noch eine Weile im Old Trafford zu verbringen.

adk 24 Dezember, 2020 16:13