Stunk bei Portugal: Bruno Fernandes weist Ronaldo eiskalt ab

Am Montag kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Superstars. Und dieses verlief sehr unangenehm. Ronaldo streckte Bruno Fernandes die Hand entgegen. Dieser verweigerte den Handschlag zunächst und liess CR7 mit verdutzter Miene zurück. Danach sagte Fernandes einige kurze Worte und ging weiter zu den übrigen Teamkollegen.

Joao Mario, ein anderer portugiesischer Nationalspieler, entgegnet: «Ich war in dem Moment in der Umkleidekabine, ich habe die Bilder gesehen, es war ein Scherz zwischen ihnen. Weil Bruno einer der Letzten war, die ankamen, fragte Cristiano, ob er mit dem Boot gekommen sei. Es war ein Scherz zwischen ihnen.» Ob diese Interpretation tatsächlich den Tatsachen entspricht, wissen nur die Direktbeteiligten.

Englische Medien berichten, dass die ManUtd-Profis von Ronaldos Verhalten und Aussagen im Interview mit Piers Morgan sehr enttäuscht sind. Fernandes nimmt bei den Red Devils seit seiner Ankunft im Sommer 2020 eine sehr wichtige Rolle ein und identifiziert sich auch voll mit dem Klub. Ronaldo sagt zwar, dass er den Verein und die Fans ebenfalls liebe, erweist dem Klub mit seiner Aktion aber einen Bärendienst.

