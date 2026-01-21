West Ham beobachtet Maguire – United zögert bei Verlängerung

Die Zukunft von Harry Maguire bei Manchester United ist weiter offen. Nach Informationen von «Team Talk» verfolgt West Ham United die Vertragssituation des Innenverteidigers und prüft die Möglichkeit eines Transfers zu vergleichsweise günstigen Konditionen. Maguires Vertrag läuft in fünf Monaten aus.

Bei United herrscht Zurückhaltung, was eine langfristige Bindung betrifft. Die Gespräche sollen sich derzeit auf eine kurze Verlängerung konzentrieren – im Raum steht ein Vertrag über ein Jahr mit einer Option auf ein weiteres. Damit verbunden wäre eine deutliche Gehaltskürzung, Maguire verdient aktuell rund 190.000 Pfund pro Woche.

Diese Linie passt zur Strategie der neuen Eigentümergruppe INEOS, die den Gehaltsetat senken und stärker auf jüngere Spieler setzen will. Maguire selbst sieht seine Zukunft weiterhin bei Manchester United. Der Verteidiger gilt als sehr loyal zum Klub und betrachtet Old Trafford trotz der Unsicherheiten als seine sportliche Heimat.