Bricht Alderweireld mit den Spurs?

Toby Alderweireld könnte sich nach sechs Jahren in Diensten von Tottenham Hotspur noch mal einer neuen Herausforderung widmen. Einen Nachfolger sollen die Spurs bereits im Visier haben.

Toby Alderweireld will in seiner Karriere noch mal neue Eindrücke bei einem anderen Klub gewinnen. Laut einem Bericht der “Daily Mail” hat der 32-Jährige die Entscheidung getroffen, Tottenham Hotspur in diesem Sommer zu verlassen. Die Spurs würden dem verdienten Verteidiger keine Steine in den Weg legen, heisst es.

Nach seinen Topvorstellungen mit der belgischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft dürfte Alderweireld keine Probleme haben, einen neuen Verein zu finden. Am Freitag war das Turnier infolge des 1:2 gegen Favorit Italien für Alderweireld und Co. allerdings vorzeitig beendet.

In Nordlondon haben die Verantwortlichen scheinbar bereits damit gerechnet, dass sich der erfahrene Innenverteidiger nach sechs Jahren im Verein noch mal verändern möchte. Joachim Andersen könnte in Alderweirelds Fussstapfen treten. Der 25-jährige Däne ist noch bis 2024 an Olympique Lyon gebunden und blickt auf eine starke Leihsaison beim FC Fulham zurück.

aoe 3 Juli, 2021 11:54