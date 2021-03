Muriqi heiss begehrt! Premier-League-Trio umwirbt Kosovaren

Vedat Muriqi (26) ist unzufrieden über seine fehlenden Einsatzzeiten bei Lazio Rom und könnte die italienische Hauptstadt im Sommer verlassen. Gleich drei Klubs aus der Premier League sollen den Angreifer gelistet haben.

Im Kosovo längst als Superstar gefeiert, kommt Vedat Muriqi bei Lazio Rom nicht über seinen Teamstatus als Edelreservisten hinaus. Und genau aus diesem Grund könnte er die Biancocelesti nach Ablauf dieser Saison verlassen.

Dem Portal “La Lazio Siamo Noi” zufolge haben mit Manchester United, Tottenham Hotspur und dem FC Burnley gleich drei Klubs aus der Premier League Muriqi einen Eintrag in ihrer Scoutingliste gewidmet. Der kosovarische Nationalspieler kommt in der Ewigen Stadt einfach nicht an Ciro Immobile vorbei, der allerdings zu Recht unumstritten ist.

So zählt Muriqis Tacho in dieser Saison zwar schon 24 Pflichtspiele mit zwei Toren und einer Vorlage. Viel ernüchternder sind da aber die absolvierten Spielminuten (752). Muriqi schloss sich Lazio erst im Sommer vorigen Jahres an und kostete satte 18,5 Millionen Euro Ablöse.

aoe 20 März, 2021 16:36