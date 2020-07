Spurs fragen wegen Ikone an

Neuer Offensivspieler für Jose Mourinho? Tottenham Hotspur soll in Frankreich wegen Jonathan Ikone nachgefragt haben.

Jonathan Ikone könnte sich in diesem Sommer die Möglichkeit eines Wechsels in die Premier League bieten. Der französische Fernsehsender “TF1” berichtet, dass Tottenham Hotspur beim OSC Lille wegen der Verfügbarkeit des offensiven Mittelfeldspielers angefragt hat. Newcastle United soll ebenfalls interessiert sein.

Ikone war in der abgebrochenen Saison an neun Treffern seiner Mannschaft direkt beteiligt und hatte somit enormen Anteil an der Qualifikation für die Europa League. Möglicherweise erhält Ikone noch in diesem Sommer die Freigabe, wofür allerdings ein passendes Angebot abgegeben werden müsste.

Der aktuelle U21-Nationalspieler Frankreichs steht in Lille noch langfristig bis 2023 unter Vertrag und wurde in der Jugend von Paris Saint-Germain ausgebildet.

aoe 11 Juli, 2020 15:22