Tottenham muss bei Pedro Porro Ausstiegsklausel zahlen

Für Tottenham Hotspur wird es richtig schwer, Pedro Porro im Januar an sich zu binden. Für den Transfer in den Norden Londons müssten die Spurs schon die Ausstiegsklausel ziehen.

Pedro Porro darf Sporting nur gegen Zahlung der in Portugal üblichen Ausstiegsklausel verlassen. Laut einem Bericht des «Guardian» muss Tottenham Hotspur diesen Passus, der bei 45 Millionen Euro liegt, aktivieren. Ansonsten kann von einem Transfer nicht die Rede sein.

Antonio Conte möchte seine Optionen auf der rechten Aussenverteidigerposition verbessern und hat Porro ins Visier genommen. Der 23 Jahre alte Iberer war 2020 von Manchester City zunächst auf Leihbasis zu Sporting gewechselt, das ihn im vorigen Sommer für gerade mal 8,5 Millionen Euro fest unter Vertrag nahm.

In der laufenden Saison kommt Porro auf zehn Vorlagen in 22 Pflichtspielen, sein Vertrag läuft noch bis 2025. Sporting-Trainer Ruben Amorim gibt sich keinen Illusionen hin: «Wir sind keine so attraktive Liga wie andere, und wir können nicht die gleichen Löhne zahlen. Das ist ein Problem, selbst gegenüber portugiesischen Vereinen haben wir diese Schwierigkeit.»

aoe 10 Januar, 2023 10:44