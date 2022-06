Die Turiner bestätigen am Donnerstag, dass der Leihvertrag mit dem 29-jährigen Angreifer nicht verlängert wird und auch die Kaufoption nicht aktiviert wurde. Dafür hätte Juve 35 Mio. Euro hinlegen müssten. Das war der alten Dame offensichtlich zu viel. Morata verfügt bei Atlético noch über einen Vertrag bis Juni 2023. Ob er in der kommenden Saison tatsächlich wieder für die Rojiblancos auflaufen wird, steht noch nicht ganz fest. Grundsätzlich ist ein Transfer nicht ausgeschlossen. Für Juve wird der spanische Nationalspieler allerdings nicht mehr spielen.

All the best on your next adventure, @AlvaroMorata! ♈️👊

— JuventusFC (@juventusfcen) June 30, 2022