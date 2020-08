Eric Abidal muss den FC Barcelona mit sofortiger Wirkung verlassen. Das teilt der FC Barcelona in einem Statement mit, in dem es zusätzlich heisst, dass sich beide Parteien einvernehmlich auf die Trennung verständigt haben.

“Der Klub möchte Eric Abidal öffentlich für seine Professionalität, sein Engagement, seine Hingabe und die enge und positive Art seiner Beziehung zu allen der Blaugrana-Familie danken”, steht weiter in dem dazugehörigen Kommunique.

Als Erster musste Quique Setien noch am Montagabend seinen Hut nehmen. Abidal und Setien sind als Teil der Hauptschuldigen an dem sportlich mehr als durchwachsenen Auftritten des vergangenen Halbjahrs identifiziert worden.

