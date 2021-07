Spurs haben keine Chance bei Kounde

Jules Kounde könnte in diesem Sommer eine der heissesten Transferaktien werden. Ein Wechsel zu Tottenham Hotspur ist zumindest in den kommenden Wochen ausgeschlossen.

Jules Kounde weckt Begehrlichkeiten bei reihenweise europäischen Topklubs, darunter Tottenham Hotspur. Die Spurs wollen laut “Marca” die 50-Milionen-Forderung des FC Sevilla allerdings nicht erfüllen. Ausserdem will sich Kounde nur zu einem Klub, der an der Champions League teilnimmt, verändern. Ein Wechsel in den Norden Londons ist somit vom Tisch.

Kounde hat in den vergangenen zwei Jahren eine hervorragende Entwicklung bekommen. Belohnt wurde sein Leistungssprung mit einem Kaderplatz in der französischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Im abschliessenden Gruppenspiel gegen Portugal (2:2) spielte Kounde 90 Minuten als Rechtsverteidiger.

Die Spurs sind aber nicht der einzige Klub, der sich dem 22-Jährigen annehmen möchte. Jüngst wurde auch Ligakonkurrent Manchester United als Interessent gehandelt. Auch Teams wie Real Madrid sollen Kounde auf dem Radar haben.

aoe 3 Juli, 2021 15:33