Spurs-Gerücht um Vazquez

Die Zukunftsaussichten von Lucas Vazquez bei Real Madrid sind nicht unbedingt rosig. Diesen Umstand könnte sich Tottenham Hotspur zunutze machen.

Jose Mourinho vermeldet offenbar Interesse an Lucas Vazquez. Über diese Informationen will zumindest die “Mundo Deportivo” verfügen. Der spanischen Sportzeitung zufolge will der Trainer von Tottenham Hotspur Kapital aus Vazquez’ bedingt aussichtsreiche sportlicher Zukunft bei Real Madrid schlagen.

Und Mourinho dürfte die Vorzüge seines Wunschstürmers ziemlich genau kennen. Als der Portugiese noch an der Concha Espina als Trainer amtete, spielte Vazquez in der Madrider Reservemannschaft. Nicht unwahrscheinlich, dass Mourinho den 28-Jährigen schon einige Male genauer beobachtet hatte und sich nun daran erinnert.

Aufgrund verschiedener Verletzungen kommt Vazquez in dieser Saison erst auf 18 Pflichtspiele mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Für einen allfälligen Wechsel nach Nordlondon wird dem Bericht zufolge eine Ablöse von 25 Millionen Euro fällig. Die Spurs wollen den Preis jedoch auf 17 Millionen drücken.

aoe 29 Juni, 2020 10:38