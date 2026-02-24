Xabi Alonso könnte ein zweites Mal Trainer von Real Madrid werden

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 18:57
Der frühere deutsche Nationalspieler und ehemalige Real-Profi Sami Khedira glaubt, dass Xabi Alonso noch einmal als Trainer zu den Königlichen zurückkehren wird.

Der 38-jährige Ex-Profi ist überzeugt, dass das Kapitel des Spaniers bei den Madrilenen noch nicht abgeschlossen ist. «Ich bin mir ziemlich sicher, dass er, sagen wir, in 10 oder 15 Jahren, wieder Trainer bei Real Madrid sein wird. Dann wird er ein anderer Trainer sein, nicht unbedingt ein besserer, aber vielleicht ein anderer, um mit der Situation besser umzugehen. Ich sehe ihn auf dem gleichen Niveau wie Mourinho, Guardiola und Ancelotti. Er hat alles, was einen Top-Trainer ausmacht», sagt Khedira anlässlich eines Auftritts bei einer Veranstaltung seines Sponsors «Enterprise Rent-A-Car». Real und Alonso trennten sich zu Beginn dieses Jahres nach nur sechs Monaten.

Khedira ist von den Qualitäten des Ex-Leverkusener als Trainer nach wie vor überzeugt: «Ich bin mir sicher, dass er weiterhin einer der besten Trainer der Welt sein wird. Was er mit Leverkusen erreicht hat, war herausragend. Wenn man auf die ersten vier Monate in Leverkusen zurückblickt, dann hatte er dort ebenfalls zu kämpfen. Er hat einige Spiele verloren, die Ergebnisse waren nicht so gut. Es brauchte Zeit, um sein System zu implementieren. Sein Spielstil braucht Zeit, Kommunikation auf dem Platz, Verständnis der Spieler und Vertrauen.»

In Madrid hat es zum aktuellen Zeitpunkt für Alonso noch nicht gepasst. Dies wird in absehbarer Zukunft aber der Fall sein, ist Khedira überzeugt: «Vielleicht hat er sich zu sehr auf seinen Stil und nicht auf den Stil, den seine Topspieler gebraucht hätten, fokussiert. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Real Madrid ist natürlich etwas Besonderes.»

Möglicherweise wird Alonso auch einen Umweg nehmen. Khedira prognostiziert abschliessend: «Ich glaube, dass Xabi Alonso bald Trainer eines Topklubs sein wird. In Europa, in England oder anderswo. Er wird erneut ein Champion sein.»

