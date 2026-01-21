SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Spanier Oyarzabal rückt bei Villa und United ins Blickfeld

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 21 Januar, 2026 14:27
Spanier Oyarzabal rückt bei Villa und United ins Blickfeld

Mikel Oyarzabal könnte im kommenden Sommer zum Thema auf dem Transfermarkt werden. Aston Villa beschäftigt sich mit dem Kapitän von Real Sociedad, ein möglicher Wechsel soll durch die Leihe von Donyell Malen zur AS Rom zusätzlich an Wahrscheinlichkeit gewonnen haben.

Auch Manchester United verfolgt die Situation des spanischen Nationalspielers. Oyarzabal ist vertraglich noch bis 2028 gebunden, sein Kontrakt enthält jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro. Ein Transfer gilt daher eher für die Sommerpause als für das laufende Winterfenster.

Der 28-Jährige prägt Real Sociedad seit Jahren. Seit seinem Wechsel in die Profimannschaft im Januar 2016 absolvierte er mehr als 400 Pflichtspiele für den Klub. Für Spanien kommt er auf 51 Länderspiele und 22 Tore. In der aktuellen LaLiga-Saison steuerte Oyarzabal bislang sechs Treffer und drei Vorlagen in 17 Einsätzen bei. Sein Marktwert liegt derzeit bei rund 25 Millionen Euro.

