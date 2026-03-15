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Durchbruch bleibt aus

Real Sociedad und AEK Athen erkundigen sich nach Ducksch

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 März, 2026 10:46
Real Sociedad und AEK Athen erkundigen sich nach Ducksch

Der deutsche Stürmer Marvin Ducksch könnte im kommenden Transferfenster in den Fokus internationaler Vereine geraten. Berichten zufolge hat sich Real Sociedad zuletzt nach dem Angreifer von Birmingham City erkundigt. Auch AEK Athen soll Interesse signalisiert haben.

Neben den europäischen Klubs gibt es demnach auch Anfragen aus der Major League Soccer. Bereits im vergangenen Winter hatten zwei Vereine aus der Bundesliga Möglichkeiten für eine Leihe oder einen festen Transfer geprüft. Zu diesem Zeitpunkt war ein Abschied aus England für Ducksch jedoch kein Thema.

Der 32-Jährige wechselte im August 2025 von Werder Bremen zu Birmingham City und unterschrieb dort einen Vertrag bis Juni 2028. In der laufenden Saison der EFL Championship absolvierte der Angreifer bislang zehn Spiele und erzielte zwei Tore bei einer Vorlage.

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