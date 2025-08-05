Endrick-Leihe zu einem Real-Ligakonkurrenten ist geplatzt

Das brasilianische Sturmjuwel Endrick kommt bei Real Madrid bislang nicht zu den erhofften Einsatzzeiten. Eine Leihe zu Ligakonkurrent Real Sociedad ist aber gescheitert.

Die Basken wollten den 19-jährigen Angreifer für die aktuelle Saison ausleihen. Wie der Journalist Arancha Rodríguez bei "Cope" berichtet, ist der Deal aber gescheitert. Grund dafür ist eine Oberschenkelverletzung, die Endrick Ende Mai erlitt und die letztlich zu einer Operation führte.

Bei Real hat inzwischen ein Umdenken stattgefunden: Die Madrilenen möchten den Youngster nun doch im eigenen Kader behalten. Er erhofft sich unter dem neuen Trainer Xabi Alonso doch einige Chancen. Vertraglich ist Endrick bis 2030 an Real gebunden.

psc 5 August, 2025 10:43