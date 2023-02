Servette holt Kevin Mbabu in die Schweiz zurück

Der Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu steht unmittelbar vor der Rückkehr in die Super League.

Der 27-jährige Rechtsverteidiger wird bei Servette unterschreiben. Die Genfer haben sich mit Fulham laut «20 Minuten» am Samstagabend über ein Leihgeschäft geeinigt. Mbabu weilt am Sonntag bereits in der Schweiz und wird nach dem obligatorischen Medizincheck voraussichtlich zu Beginn der kommenden Woche als Neuzugang präsentiert. Der Abwehrspieler stammt aus der Jugendabteilung des Super Ligisten und kehrt nun mindestens temporär zurück.

Mbabu wechselte im vergangenen Sommer vom VfL Wolfsburg nach Fulham, spielt dort aber keine Rolle mehr und war deshalb trotz Vertrag bis 2025 auf der Suche nach einer Herausforderung. Er will endlich wieder regelmässig Spielpraxis sammeln. Bei Servette dürfte ihm dies ermöglicht werden.

psc 12 Februar, 2023 10:56