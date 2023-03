Urs Fischer will gegen Köln wieder das wahre Union-Gesicht sehen

Union Berlin hat im Spitzenspiel beim FC Bayern am vergangenen Wochenende chancenlos und lag schon in der ersten Halbzeit 0:3 zurück. Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln fordert Trainer Urs Fischer, dass seine Mannschaft wieder die altbekannten Tugenden an den Tag legt.

Vor allem die Aggressivität in den Zweikämpfen soll gesteigert werden, wie der Schweizer Coach auf der Pressekonferenz am Donnerstag festhält. «Es gilt das eine oder andere besser zu machen als in München», so Fischer: «Ich glaube schon, dass wir in München unser Gesicht ein bisschen vermissen liessen, gerade wenn es darum ging, aktiv zu sein, zu stressen und den Gegner unter Druck zu setzen.» Man sei zu passiv gewesen und habe eher versucht, Pässe zuzustellen. Für den 57-Jährigen ist klar: «Wenn wir unser Gesicht nicht auf den Platz bekommen, haben wir gegen jeden Mühe.»

Das Hinspiel endete mit einem 1:0-Auswärtssieg für die Köpenicker. Daran wollen sie anknüpfen. Köln seinerseits hat zuletzt beim 0:2 gegen Wolfsburg und beim 0:3 in Stuttgart zwei schwache Bundesligaspiele hingelegt und will ebenfalls eine Kehrtwende einleiten.

