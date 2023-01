Zlatan Ibrahimovic definiert Zieldatum für sein Comeback

Zlatan Ibrahimovic hat in dieser Saison nach seiner Knieoperation noch kein Spiel bestreiten können. In dieser Woche konnte der Milan-Stürmer aber erstmals wieder mit dem Ball trainieren. Und der 41-Jährige hat sich jetzt ein festes Ziel für den Termin seines Comebacks gesetzt.

Ibrahimovic will laut «Corriere dello Sport» für das Achtelfinal-Duell der Rossoneri in der Champions League mit Tottenham wieder einsatzbereit sein. Die beiden Spiele in der Königsklasse finden am 14. Februar und 8. März statt. Der schwedische Torjäger macht grosse Fortschritte und ist optimistisch, dass er sein Ziel tatsächlich erreicht.

Zuletzt zeigte die Formkurve von Milan rapide abwärts. Die Rückkehr von Ibrahimovic wünschen sich dementsprechend alle sehnlichst herbei.

psc 25 Januar, 2023 13:34