Nati-Star Remo Freuler weckt Interesse in der Premier League

Wie Transferinsider Fabrizio Romano twittert, hat Nottingham Forest Kontakt zu Freuler und Atalanta aufgenommen. Der Aufsteiger hat in diesem Sommer beinahe schon 100 Mio. Euro für Neuzugänge ausgegeben und dabei vor allem in der Bundesliga zugelangt. Nun bemühen sich die Reds auch um den 30-jährigen Defensivstrategen, der auch in der Schweizer Nati längst einen Fixplatz erobert hat.

Vertraglich ist Freuler noch bis 2025 an Atalanta gebunden. Die Bergamasken zeigen sich aber gesprächsbereit, was einen Verkauf des Spielgestalters angeht, zumal mit Ederson bereits ein neuer Mann für das zentrale Mittelfeld geholt wurde.

Update: Laut Gianluca di Marzio möchte Nottingham den Schweizer Nationalspieler zunächst ausleihen. Im Falle des Klassenerhalts würde eine Kaufpflicht für eine Summe von 10 Mio. Euro greifen.

Nottingham Forest are interested in Swiss midfielder Remo Freuler. Talks ongoing with Atalanta, still nothing agreed but he’s one of the targets in the list. 🔴🇨🇭 #NFFC

Forest are also working for a new left back.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022