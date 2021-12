Diego Godin kündigt seinen Abschied aus Cagliari an

Der uruguayische Abwehrspieler Diego Godin kündigt seinen Abschied bei Serie A-Klub Cagliari Calcio an.

Der Klub liegt vor dem abschliessenden Spiel dieses Jahres gegen Juventus mit nur einem Saisonsieg auf dem zweitletzten Tabelle der Serie A. Sportdirektor Stefano Capozucca tobte zuletzt nach der 0:4-Pleite gegen Udinese und sagte öffentlich, dass es Spieler gebe, die es “nicht wert” seien, “dieses Trikot zu tragen.” Vor allem der Biss fehle. Einige Spieler werden künftig nicht mehr zum Kader gehören, kündigte er an. Kurz darauf äussert sich nun Routinier Diego Godin (35) und bestätigt seinen Abschied. “Ich kann nicht viel sagen, aber offensichtlich werde ich den Verein verlassen”, sagt der 153-fache Nationalspieler gegenüber “Sport890” in seinem Heimatland. Er führt aus: “Es hat weder an Respekt noch an Professionalität gefehlt. Es sind vertragliche und aktuelle Themen von Cagliari. Aber die sind nicht neu. Sie stammen aus den letzten Jahren.”

Godin wechselte im September 2020 ablösefrei von Inter Mailand nach Cagliari. In dieser Spielzeit bestritt er elf Ligaspiele.

psc 21 Dezember, 2021 15:37