Inter schnappt sich den ehemaligen Milan-Junior Raoul Bellanova

Inter Mailand wird sich in diesem Sommer die Dienste am italienischen Rechtsverteidiger Raoul Bellanova sichern.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zahlen die Nerazzurri für eine zunächst einjährige Leihe des 22-Jährigen 4 Mio. Euro an Cagliari. Eine Kaufoption ist enthalten, Bellanova könnte sich in der Folge bis 2027 an Inter binden. Bellanova wurde als Junior einst bei Milan ausgebildet. In der vergangenen Saison bestritt er für Cagliari 31 Serie A-Einsätze.

psc 20 Juni, 2022 15:22