Flamengo-Fans nehmen Arturo Vidal bereits am Flughafen in Empfang

Arturo Vidal steht vor dem Wechsel zu Flamengo. Bei der Ankunft in Rio de Janeiro wird der Chilene imposant empfangen.

Bereits am Mittwoch ist Arturo Vidal am Flughafen von Rio de Janeiro angekommen. Der 35-jährige Mittelfeldmann wird Inter Mailand verlassen, um künftig für Flamengo aufzulaufen. Der Routinier, der in Europa für Bayer Leverkusen, Juventus, den FC Bayern, FC Barcelona und Inter spielte, kehrt damit nach 15 Jahren zurück nach Südamerika.

Dort wird er nun erstmals in Brasilien auflaufen. Weil die Euphorie entsprechend gross ist, schon bald einen namhaften Kicker in den eigenen Reihen zu haben, fiel der Empfang der Flamengo-Fans am Flughafen Rio de Janeiros entsprechend beeindruckend aus.

CHEGOU! Vidal acaba de desembarcar aqui no Aeroporto do Galeão! pic.twitter.com/3cuie86sUl — Rafael Mello (@raflamello81) July 6, 2022

