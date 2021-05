Lukaku feiert Hotel-Party zum Geburtstag – Strafe droht

Inter-Stürmer Romelu Lukaku hat zu seinem 28. Geburtstag in der Nacht auf Donnerstag eine Hotel-Party veranstaltet. Sie endete mit der Ankunft der Polizei. Dem Belgier und weiteren Anwesenden drohen happige Strafen.

Wie der “Corriere della Sera” berichtet, betrat die Polizei um 3 Uhr nachts das Hotel in der Mailänder Innenstadt und fand Lukaku und dessen Freunde nach dem 3:1-Sieg gegen die AS Roma beim Feiern an. Anwesend waren auch Teamkollegen wie Achraf Hakimi, Ivan Perisic und Ashley Young. Insgesamt sollen 24 Personen an der Party teilgenommen haben. Auch der Manager des Hotel-Restaurants, der den Anlass organisiert haben soll, war dabei. Den Gästen drohen nun wegen Verstössen gegen die aktuell geltenden Corona-Regeln Strafen.

Angeblich wurde die Polizei von Drittpersonen angerufen.

psc 13 Mai, 2021 11:42