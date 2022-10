Nirgends fallen so viele Tore wie in der Challenge League

Die Statistiker des CIES mit Sitz in Neuenburg haben insgesamt 74 Profiligen miteinander verglichen und kommen zu einem interessanten Schluss: Nirgends fallen so viele Tore pro Spiel wie in der Challenge League.

Im Schnitt sind es in der zweithöchsten Schweizer Liga 3,38 Treffer pro Spiel. Das ist absoluter Rekord. Auch die Super League ist torreich und liegt in diesem Ranking mit einem Durchschnittswert von 3,17 auf Rang 4.

Für Spektakel ist in Schweizer Stadien also gesorgt. Die Untersuchung bezieht sich auf das aktuelle Kalenderjahr. Zum Vergleich: In der Bundesliga fallen pro Spiel 3,04 Tore, in der Premier League sind es 2,84. In Sachen Torchancen liegt die Bundesliga mit im Schnitt 12,96 pro Partie an der Spitze.

psc 10 Oktober, 2022 15:54