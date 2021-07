Eren Derdiyok träumt von Rückkehr zum FCB

Der frühere Schweizer Nati-Stürmer Eren Derdiyok ist auf Klubsuche. Eine Rückkehr zum FC Basel würde er sehr begrüssen.

Dies macht der 33-Jährige im Gespräch mit “Blick” klar. Sein fortgeschrittenes Alter sieht er nicht als Problem: “Viele Spieler kamen mit 32, 33 Jahren zurück. Es gibt nicht alte oder junge, sondern nur gute und schlechte Spieler. Ich fühle mich besser als vor Jahren. Ich kenne meinen Körper besser, ernähre mich gesünder als früher. Natürlich hätte es Charme, nochmals beim FC Basel zu spielen, auch wenns kein Wunschkonzert ist und ich offen für andere Optionen bin.” Die Verbindung von Derdiyok zum FCB ist stark: Dort entwickelte er sich einst zum Nationalspieler. Mit seinen Leistungen bei den Bebbi stand er auch im Schaufenster der Klubs aus Topligen. 2009 wechselte er schliesslich nach Leverkusen.

Seither spielte er im Ausland: Zunächst jahrelang in der Bundesliga, später in der Türkei und zuletzt während anderthalb Jahren in Usbekistan. Nun kann sich Derdiyok eine Rückkehr in die Super League vorstellen. Es muss nicht zwingend der FCB sein: “Ich kann mir vieles vorstellen, gerade auch eine Rückkehr in die Super League. Ich komme langsam Richtung Karriereende. Da gehts nicht mehr ums Geld, sondern ums komplette Paket für mich und meine Familie. Dass es passt und alle Vollgas geben wollen.”

