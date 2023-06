Exklusiv: Der FC Aarau ist für Alex Frei wohl nur zweite Wahl

Der Grasshopper Club Zürich ist momentan noch vergeblich auf der Suche nach einem Nachfolger für Giorgio Contini. Alex Frei, der sehr wahrscheinlich den vakanten Trainerjob beim FC Aarau übernehmen wird, war absoluter Wunschkandidat in Niederhasli.

Alex Frei hätte unter Umständen ab der kommenden Saison wieder in der Super League trainieren können. Wie 4-4-2.ch erfuhr, war mit dem Grasshopper Club Zürich schon alles klar. Sportchef Bernt Haas und Frei hatten sich schon auf jedwede Details wie Gehalt und Vertragslaufzeit geeinigt.

Der im Februar beim Ligakonkurrenten FC Basel entlassene Übungsleiter war demnach Haas' absoluter Wunschkandidat, um das Erbe des scheidenden Giorgio Contini anzutreten, der seinen bestehenden Vertrag zu Ende August kündigte.

Für Haas stand also schon fest, dass Frei GC wieder in sportlich bessere Zeiten führen soll. Nach Informationen dieser Redaktion hatte die Klubführung letztendlich den Daumen gesenkt, so dass Frei den offenbar schon sicher geglaubten Posten doch nicht antreten durfte. Ein neues Engagement zeichnet sich für den 43-Jährigen inzwischen dennoch ab.

Alex Frei zum FC Aarau – Verhandlungen laufen

Frei soll beim FC Aarau auf Boris Smiljanic folgen, mit dem sich der Zweitligist einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit verständigt hatte. Rund um die Mitte der vorigen Woche war der Deal aber noch nicht über die Ziellinie gebracht worden.

Frei und Aarau sind sich zwar mündlich über einen Vertrag einig. Die Finalisierung hakt zu diesem Zeitpunkt aber noch an den Verhandlungen mit dem FCB. Frei ist an seinen Ex-Klub noch bis 2024 gebunden.

aoe 5 Juni, 2023 17:42