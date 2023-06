Exklusiv: FC Basel plant nicht mehr mit Moyo-Ola Uruejoma

Mit Moyo-Ola Uruejoma wird einer der Eckpfeiler in der nächsten Saison nicht mehr für die U21 des FC Basel auflaufen. Der auslaufende Vertrag des Captains erfährt keine Verlängerung.

Der FC Basel plant nicht mehr mit Moyo-Ola Uruejoma. Nach 4-4-2.ch-Informationen geht es für den 25-Jährigen definitiv nicht mehr weiter bei Rotblau. Uruejoma erhält aufgrund der Umstrukturierungen im Nachwuchs keinen neuen Vertrag mehr.

In Basel wollen die Entscheider künftig auf wesentlich jüngere Talente setzen, die im besten Fall aus dem eigenen Nachwuchs befördert werden sollen. Uruejoma ist gebürtiger Basler und spielt seit jeher entweder für den FCB oder den Jugendpartnerverein Black Stars.

Als Führungsspieler im Promotion-League-Team absolvierte Uruejoma in der vergangenen Saison 20 Spiele. Es wären wesentlich mehr geworden, hätte ihn ein Muskelbündelriss nicht wochenlang ausser Gefecht gesetzt. Der Captain liess sich davon aber nicht beirren, kam gestärkt aus der Blessur hervor und war unmittelbar nach seiner Rückkehr wieder fester Bestandteil.

FC Basel: Moyo-Ola Uruejoma hätte bei den Profis reinschnuppern können

Grundsätzlich waren die FCB-Entscheider sehr zufrieden mit Uruejoma, dem vor einem Jahr aus der Profiabteilung offeriert wurde, in der Vorbereitungsphase mit der ersten Mannschaft trainieren zu können. Diese Möglichkeit lehnte er aufgrund seines Studiums allerdings ab.

Uruejoma spielte zuletzt vermehrt auf der Sechs, kann aber auch eine Position weiter vorne eingesetzt werden. Das FCB-Urgestein kommt mit seinem sympathischen Wesen bei seinen Mitspielern blendend an, spielt technisch sauberen Fussball und verfügt über eine ausgeprägte Spielintelligenz. Zudem fällt Uruejoma durch seine enorme Geschwindigkeit, die in der Spitze bei über 34 km/h liegt, auf.

Uruejoma will nun in Ruhe über den nächsten Karriereschritt entscheiden, der womöglich in der Challenge League liegt. Von dort gibt es einige Klubs, die den Schweizer mit nigerianischem Hintergrund als sehr interessant einstufen.

Fotoquelle: FC Basel

aoe 9 Juni, 2023 18:01