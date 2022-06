Exotische Gegner für FCB & YB in der Conference League-Quali

Der FC Basel und die Young Boys bekommen es in der Conference Qualifikation zunächst mit exotischen Gegnern zu tun über.

Die Conference League ist der Wettbewerb der kleinen Ligen. Dies wurde bei der Auslosung der 2. Qualifikations-Runde deutlich. Sowohl der FC Basel wie auch die Young Boys gehörten zu den gesetzten Mannschaften. Nun wurden die potentiellen Gegner ausgelost. Der FCB trifft am 21. Juli zunächst zu Hause auf den Gewinner des Duells zwischen den Magpies aus Gibraltar und den Crusaders aus Nordirland. Eine Woche später findet das Rückspiel statt.

YB kann zunächst auswärts antreten und reist nach Lettland zu Liepāja oder in den Kosovo zu Gjilani. Am 28. Juli wird im Stade de Suisse das Rückspiel ausgetragen.

Bei Siegen in ihren Duellen müssen die Basler und Berner zwei weitere Runden überstehen, um sich für die Gruppenphase der Conference League zu qualifizieren. Der FC Lugano greift erst in der nächsten Runde in den Wettbewerb ein.

psc 15 Juni, 2022 13:39