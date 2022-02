Der FC Basel macht mit Russen-Stürmer Fedor Chalov alles klar

Der FC Basel hat den ersten von wahrscheinlich zwei neuen Stürmern in diesem Winter an der Angel: Mit dem russischen Angreifer Fedor Chalov ist alles klar.

Laut “Blick” könnte der Transfer sogar schon am Dienstag verkündet werden. Grundsätzlich bleibt das Transferfenster in der Schweiz bis am 15. Februar geöffnet. Dennoch ist gewisse Eile geboten: Soll der Neuzugang in der Conference League teilnehmen, muss er der UEFA bis am 2. Februar gemeldet werden. Daher drückt man am Rheinknie für die Verpflichtung von Chalov aufs Gas.

Der 23-jährige Mittelstürmer wird voraussichtlich erst einmal bis Saisonende von ZSKA Moskau ausgeliehen. In der aktuellen Saison bestritt er bislang 18 Spiele. Sein Vertrag bei ZSKA läuft bis 2024.

psc 1 Februar, 2022 11:34