Der FC Basel schafft die irre Wende gegen Trabzonspor

In einem spektakulären und äusserst turbulenten Spiel im St. Jakob-Park setzt sich der FC Basel gegen Trabzonspor glücklich mit 2:0 durch und übersteht die Playoffs in der Conference League.

Die Partie vor einem frenetischen Publikum, in das sich auch sehr viele türkische Zuschauer und Fans mischen, beginnt für das Heimteam bereits gut: Zeki Amdouni bringt die Bebbi nach einem öffnenden Pass von Michael Lang in der 13. Minute in Führung. Eine knappe Viertelstunde später bietet sich für Trabzonspor mittels Penalty die Gelegenheit zum Ausgleich. Schütze Anastasios Bakasetas rutscht aber aus und drischt das Leder links vorbei.

In der zweiten Halbzeit muss der FCB dann sehr lange sehr tief unten durch. Die Türken drücken enorm und kommen haufenweise zu Chancen. In der 61. Minute liegt der Ball auch im Netz, wird aber wegen eines hauchdünnen Offsides aberkannt. Zudem will ihnen der spanische Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz einen weiteren Penalty zugestehen, nimmt diesen nach Überprüfung aber zurück, nachdem er sieht, dass der vermeintliche Übeltäter Marwin Hitz zunächst den Ball trifft.

Völlig entgegen dem Spielverlauf bringt Andi Zeqiri die Basler eine Viertelstunde vor Schluss dann 2:0 in Front. Diesen Vorsprung rettet das Team von Interimstrainer Heiko Vogel über die Zeit und macht somit das 0:1 aus dem Hinspiel wett. Am Freitag werden die Achtelfinals der Conference League ausgelost.

psc 23 Februar, 2023 23:02