FCB-Stürmer Kemal Ademi wechselt in die Türkei

Der Schweizer Nationalspieler Kemal Ademi, der unter Ciriaco Sforza beim FC Basel einen schweren Stand hat, wechselt in die Türkei.

Fenerbahçe bestätigt am Sonntagabend eine Einigung mit dem Angreifer und den Bebbi. Kemal Ademi hat sich in ein Flugzeug gesetzt und reist nach Istanbul. Dort wird er am Montag den Medizincheck absolvieren und anschliessend einen Vertrag unterzeichnen.

Der Torjäger spielte für den FCB in dieser Saison lediglich in zwei Europa League-Qualispielen. Sforza plant offensichtlich nicht mit ihm.

Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir. pic.twitter.com/0ginqAnMXM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 4, 2020

psc 4 Oktober, 2020 21:40